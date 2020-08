தேசிய செய்திகள்

முதுநிலை மாணவர் சேர்க்கையில் இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் விவகாரம் - உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு + "||" + Supreme Court allows states to grant benefit of reservation of seats to in-service doctors in NEET Post Graduate degree courses.

