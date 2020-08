தேசிய செய்திகள்

தீபாவளிக்கு முன்பாக கொரோனா கட்டுக்குள் வந்துவிடும்: டெல்லி சுகாதாரத்துறை மந்திரி நம்பிக்கை + "||" + We don't need specific support from Centre as long as they don't object to more testing.

