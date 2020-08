தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி மறைவு; நாடு முழுவதும் 7 நாட்கள் துக்கம் கடைப்பிடிக்கப்படும்: மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Death of former President Pranab Mukherjee; 7 days of mourning to be observed across the country

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி மறைவு; நாடு முழுவதும் 7 நாட்கள் துக்கம் கடைப்பிடிக்கப்படும்: மத்திய அரசு அறிவிப்பு