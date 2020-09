தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 8 நாட்களில் 5 லட்சம் பேர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டனர்புதிதாக 78,512 பேருக்கு தொற்று + "||" + In India, 5 lakh people recovered from Corona in 8 days

இந்தியாவில் 8 நாட்களில் 5 லட்சம் பேர் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டனர்புதிதாக 78,512 பேருக்கு தொற்று