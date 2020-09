மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 3,300 பஸ்கள் இன்று முதல் இயக்கம் ஒரு பஸ்சில் 24 பேர் மட்டுமே அனுமதிமாநிலம் முழுவதும் 20 ஆயிரம் பஸ்கள் ஓடுகின்றன + "||" + 3,300 buses in Chennai From today, only 24 people will be allowed on one bus

