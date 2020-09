உலக செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தாமல் தளர்வுகளை அறிவிப்பது ஆபத்து: உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + Opening Up Without Control Of COVID-19 Is "Recipe For Disaster", Says WHO

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தாமல் தளர்வுகளை அறிவிப்பது ஆபத்து: உலக சுகாதார அமைப்பு