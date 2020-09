தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தொடங்க பரிசீலனை - மத்திய மந்திரி ஹர்ஷவர்தன் தகவல் + "||" + Consideration to start AIIMS Hospital in Karnataka Information from Union Minister Harshavardhan

கர்நாடகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தொடங்க பரிசீலனை - மத்திய மந்திரி ஹர்ஷவர்தன் தகவல்