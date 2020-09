தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியின் உடலுக்கு இன்று இறுதிச்சடங்கு + "||" + Last rites of former President Pranab Mukherjee to be held today following COVID-19 guidelines

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜியின் உடலுக்கு இன்று இறுதிச்சடங்கு