உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதை 26 சதவீதம்பேர் விரும்பவில்லை - உலக அளவில் நடந்த கருத்துக்கணிப்பில் தகவல் + "||" + Corona vaccination Putting 26 percent do not like it Information on a global poll

கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதை 26 சதவீதம்பேர் விரும்பவில்லை - உலக அளவில் நடந்த கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்