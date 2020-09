தேசிய செய்திகள்

வருகிற 4 மற்றும் 5-ந்தேதிகளில் வங்கக்கடலில் இந்திய-ர‌ஷிய கடற்படைகள் பயிற்சி + "||" + Coming up on the 4th and 5th In the Bay of Bengal Indian- Training of the Russian Navy

வருகிற 4 மற்றும் 5-ந்தேதிகளில் வங்கக்கடலில் இந்திய-ர‌ஷிய கடற்படைகள் பயிற்சி