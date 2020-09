ஸ்ரீநகர் பகுதி சி.ஆர்.பி.எப் படைக்கு முதல் முறையாக பெண் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி நியமனம்

தேசிய செய்திகள்

ஸ்ரீநகர் பகுதி சி.ஆர்.பி.எஃப் படைக்கு முதல் முறையாக பெண் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி நியமனம்

Charu Sinha appointed IG CRPF in Srinagar, first female IPS officer to take charge in terrorist-hit sector

