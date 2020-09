தேசிய செய்திகள்

அரசுப்பணிகளில் இட ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் பதவி உயர்வு வழங்க கூடாது - உச்சநீதிமன்றம் + "||" + Promotion should not be given on the basis of reservation in public service - Supreme Court

