மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 3 மாதத்தில் பெங்களூரு விமான நிலையத்திற்கு 14 லட்சம் பயணிகள் வருகை + "||" + 14 lakh passengers arrived at Bangalore Airport in the last 3 months

கடந்த 3 மாதத்தில் பெங்களூரு விமான நிலையத்திற்கு 14 லட்சம் பயணிகள் வருகை