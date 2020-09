மாநில செய்திகள்

தேசிய கொடி அவமதிப்பு தொடர்பான வழக்கில் வருத்தம் தெரிவித்தார் எஸ்.வி.சேகர் + "||" + SV Sehgar expressed regret over the case related to the contempt of the national flag

தேசிய கொடி அவமதிப்பு தொடர்பான வழக்கில் வருத்தம் தெரிவித்தார் எஸ்.வி.சேகர்