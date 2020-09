தேசிய செய்திகள்

வங்கிக் கடன்களுக்கான வட்டியை தள்ளுபடி செய்வதில்லை என முடிவு- மத்திய அரசு பதில் + "||" + Solicitor General Tushar Mehta said in the Supreme Court that the banking sector is the backbone of our economy, we can't take any decision which can weaken the economy.

வங்கிக் கடன்களுக்கான வட்டியை தள்ளுபடி செய்வதில்லை என முடிவு- மத்திய அரசு பதில்