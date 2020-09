தேசிய செய்திகள்

118 செயலிகள் தடை; விதிகளுக்கு உட்பட்டு பொறுப்புடன் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும்: மத்திய அரசு + "||" + 118 Processors blocked; Must act responsibly under the rules: Federal Government

118 செயலிகள் தடை; விதிகளுக்கு உட்பட்டு பொறுப்புடன் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும்: மத்திய அரசு