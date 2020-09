தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைவு: பிரதமர் மோடி உரை + "||" + ndia, a country with 1.3 billion people and limited resources, has one of the lowest death rates per million in the world. The recovery rate is also steadily rising: Prime Minister Narendra Modi

இந்தியாவில் கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைவு: பிரதமர் மோடி உரை