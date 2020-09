தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்று 130 கோடி இந்தியர்களின் இலக்குகளை பாதிக்கவில்லை; பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + The corona infection did not affect the targets of 130 crore Indians; PM Modi's speech

கொரோனா தொற்று 130 கோடி இந்தியர்களின் இலக்குகளை பாதிக்கவில்லை; பிரதமர் மோடி பேச்சு