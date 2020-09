மாநில செய்திகள்

வெளிநாடு, வெளிமாநிலங்களில் உள்ள மாணவர்கள் இறுதி செமஸ்டர் தேர்வை ஆன்லைனில் எழுத பரிசீலிக்கப்படும் - அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் தகவல் + "||" + Overseas, students in overseas The final semester exam will be considered for writing online Information from Minister KP Anpalagan

வெளிநாடு, வெளிமாநிலங்களில் உள்ள மாணவர்கள் இறுதி செமஸ்டர் தேர்வை ஆன்லைனில் எழுத பரிசீலிக்கப்படும் - அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் தகவல்