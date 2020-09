தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர் பாரமுல்லாவில் பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை: ராணுவ அதிகாரி காயம் + "||" + Jammu and Kashmir An encounter is underway at Yedipora Pattan area of Baramulla

ஜம்மு காஷ்மீர் பாரமுல்லாவில் பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை: ராணுவ அதிகாரி காயம்