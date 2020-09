மாநில செய்திகள்

7-ந்தேதி முதல் மாவட்டங்களுக்கு இடையே சேவை: வெளியூர், அரசு விரைவு பஸ்களில் பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரம் + "||" + Service between districts from the 7th Out-of-town, on government express buses Intensity of maintenance tasks

7-ந்தேதி முதல் மாவட்டங்களுக்கு இடையே சேவை: வெளியூர், அரசு விரைவு பஸ்களில் பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரம்