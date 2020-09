தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான் மாநில பாஜக தலைவர் சதீஸ் பூனியாவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + State president of BJP in Rajasthan, Satish Poonia tests positive for #COVID19

ராஜஸ்தான் மாநில பாஜக தலைவர் சதீஸ் பூனியாவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி