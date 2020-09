மாநில செய்திகள்

காட்டுமன்னார்கோவில் அருகே பட்டாசு ஆலையில் நிகழ்ந்த வெடி விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Five people have been killed in an explosion at a firecracker factory near Kattumannarkovil

