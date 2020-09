தேசிய செய்திகள்

நீட் தேர்வை ஒத்திவைக்க கோரி மாநிலங்கள் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம் + "||" + JEE, NEET to go ahead, Supreme Court dismisses 6 opposition-ruled states' plea to review order to conduct exams

