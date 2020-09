உலக செய்திகள்

சர்வதேச சட்டத்திற்கு உட்பட்டு உலக பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு பணியில் இந்தியா ஈடுபட்டு உள்ளது; ரஷ்யாவில் ராஜ்நாத் சிங் பேச்சு + "||" + India is engaged in the task of building the world security under international law; Rajnath Singh speech

சர்வதேச சட்டத்திற்கு உட்பட்டு உலக பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு பணியில் இந்தியா ஈடுபட்டு உள்ளது; ரஷ்யாவில் ராஜ்நாத் சிங் பேச்சு