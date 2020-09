தேசிய செய்திகள்

ஆந்திரா, கேரளா மாநிலங்களில் இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு விவரம் + "||" + Andhra Pradesh reported 10,776 new coronavirus cases, 12,334 recoveries and 76 deaths in the last 24 hours,

ஆந்திரா, கேரளா மாநிலங்களில் இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு விவரம்