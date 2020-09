மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினால் ரூ.500 அபராதம் என அறிவிப்பு + "||" + Govt announces Rs 200 fine for not wearing mask, Rs 500 for spitting in public

தமிழகத்தில் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினால் ரூ.500 அபராதம் என அறிவிப்பு