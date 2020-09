உலக செய்திகள்

பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங்குடன் சீன பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி சந்திப்பு + "||" + Defence Minister Rajnath Singh meeting the Chinese Defence Minister, General Fenghe in Moscow: Office of the Defence Minister

