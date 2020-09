தேசிய செய்திகள்

கொச்சியில் 7-ந் தேதி முதல் மெட்ரோ ரெயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கும் என அறிவிப்பு + "||" + Announcement that Metro rail service will resume in Kochi from the 7th

கொச்சியில் 7-ந் தேதி முதல் மெட்ரோ ரெயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கும் என அறிவிப்பு