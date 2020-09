தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் எப்போது திரையரங்குகளை திறப்பு குறித்து வரும் 8-ம் தேதி மத்திய அரசு ஆலோசனை + "||" + Federal Government Consultation on the 8th regarding the opening of theaters

