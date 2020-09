மாநில செய்திகள்

மெட்ரோ ரெயில் சேவை காலை 8 மணிக்கு பதிலாக 7 மணிக்கு இயக்கப்படும் - அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் பேட்டி + "||" + Metro rail service will run at 7 a.m. instead of 8 a.m.

மெட்ரோ ரெயில் சேவை காலை 8 மணிக்கு பதிலாக 7 மணிக்கு இயக்கப்படும் - அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் பேட்டி