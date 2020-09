ஞாயிற்றுகிழமை ஊரடங்கு ரத்து எதிரொலி - சாலைகளில் அதிகரித்த மக்கள் கூட்டம், இறைச்சி கடைகளில் மக்கள் குவிந்தனர்

மாநில செய்திகள்

ஞாயிற்றுகிழமை ஊரடங்கு ரத்து எதிரொலி - சாலைகளில் அதிகரித்த மக்கள் கூட்டம், இறைச்சி கடைகளில் மக்கள் குவிந்தனர் + "||" + The first Sunday without a full curfew - people crowded into butcher shops

ஞாயிற்றுகிழமை ஊரடங்கு ரத்து எதிரொலி - சாலைகளில் அதிகரித்த மக்கள் கூட்டம், இறைச்சி கடைகளில் மக்கள் குவிந்தனர்