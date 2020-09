மாநில செய்திகள்

108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களின் பாதுகாப்பு பற்றி ஆய்வு செய்ய சுகாதாரத்துறை செயலர் உத்தரவு + "||" + Order of the Secretary of Health to inspect the safety of vehicles

