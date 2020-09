மாநில செய்திகள்

தளர்வுகள் என்பது வாழ்வாதரத்துக்கானது. முக கவசம் அணிவதில் தளர்வு இல்லை - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + There is no relaxation in wearing a face mask Minister Vijayabaskar

தளர்வுகள் என்பது வாழ்வாதரத்துக்கானது. முக கவசம் அணிவதில் தளர்வு இல்லை - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி