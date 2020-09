தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் முதன்முறையாக இளம்பெண்ணுக்கு மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Coronavirus recurrence in adolescents for the first time in Karnataka

கர்நாடகாவில் முதன்முறையாக இளம்பெண்ணுக்கு மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு