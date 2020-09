உலக செய்திகள்

ஈரான் ராணுவ மந்திரியுடன் சந்திப்பு: மிகவும் பயனுள்ள சந்திப்பை நடத்தினேன் - ராஜ்நாத்சிங் + "||" + Had A Very Fruitful Meeting With Iran's Defence Minister Rajnath Singh

ஈரான் ராணுவ மந்திரியுடன் சந்திப்பு: மிகவும் பயனுள்ள சந்திப்பை நடத்தினேன் - ராஜ்நாத்சிங்