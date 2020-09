மாநில செய்திகள்

"இந்தி தெரியாது போடா" என்ற ஹேஷ்டேக் முதலிடம்; இளைஞர்களிடம் வரவேற்பு பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது - கனிமொழி எம்.பி, டுவீட் + "||" + Don't know Hindi It is gratifying to be welcomed by the youth Kanimozhi

