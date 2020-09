தேசிய செய்திகள்

சீனாவுடன் பதற்றம்; இந்திய எல்லையில் பயங்கரவாதிகளை ஊடுருவ செய்ய பாகிஸ்தான் முயற்சி + "||" + Tension with China; Pakistan's attempt to infiltrate terrorists on Indian border

சீனாவுடன் பதற்றம்; இந்திய எல்லையில் பயங்கரவாதிகளை ஊடுருவ செய்ய பாகிஸ்தான் முயற்சி