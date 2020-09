மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் புதிதாக 5,776 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - தமிழக சுகாதார துறை தகவல் + "||" + Tamil Nadu reported 5,776 new #COVID19 cases, 5,930 discharges and 89 deaths in the last 24 hours

