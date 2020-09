மாநில செய்திகள்

“ஊர் திரும்ப முடியாமல் தவித்த ஊரடங்கு வருத்தம் தீர்ந்தது” - பயணிகள் உற்சாகம் + "||" + "The curfew was saddened by the inability to return home" - Passenger enthusiasm

