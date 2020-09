தேசிய செய்திகள்

புதிய தேசிய கல்வி கொள்கை தற்போதைக்கு அமல்படுத்தப்படாது- மேற்கு வங்க அரசு + "||" + No NEP 2020 in West Bengal, it undermines role of states: Education minister

புதிய தேசிய கல்வி கொள்கை தற்போதைக்கு அமல்படுத்தப்படாது- மேற்கு வங்க அரசு