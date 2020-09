மாநில செய்திகள்

மக்களின் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் தொற்று பரவலை தடுக்க முடியாது: முதல்வர் பழனிசாமி + "||" + spread of infection cannot be prevented without the cooperation of the people: Chief Minister Palanisamy

மக்களின் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் தொற்று பரவலை தடுக்க முடியாது: முதல்வர் பழனிசாமி