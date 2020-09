தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு போதை பொருள் தடவிய ஐஸ் கிரீம் விற்பனை; கல்வி மந்திரி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + Sale of drugged ice cream to school children in Karnataka; Education Minister accused

கர்நாடகாவில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு போதை பொருள் தடவிய ஐஸ் கிரீம் விற்பனை; கல்வி மந்திரி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு