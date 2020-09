மாநில செய்திகள்

கிசான் திட்ட முறைகேட்டில் தொடர்புடைய 80 பேர் பணிநீக்கம் - வேளாண் துறை முதன்மை செயலாளர் ககன்தீப்சிங் பேடி + "||" + 80 fired in connection with Kisan scheme scam Kagandeep Singh Bedi, Principal Secretary, Department of Agriculture

கிசான் திட்ட முறைகேட்டில் தொடர்புடைய 80 பேர் பணிநீக்கம் - வேளாண் துறை முதன்மை செயலாளர் ககன்தீப்சிங் பேடி