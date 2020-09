மாநில செய்திகள்

புதிய கல்வி கொள்கையில் பள்ளிக்கல்வி குறித்து ஆராய 13 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Explore schooling in the new education policy Form a group of 13 people Government of Tamil Nadu order

