தேசிய செய்திகள்

இந்தியா வேண்டுகோளை ஏற்று பாகிஸ்தானுக்கு ஆயுத சப்ளை நிறுத்தம்; ரஷ்ய துணை தூதர் பேட்டி + "||" + Suspension of arms supply to Pakistan at India's request; Russian Deputy Ambassador

இந்தியா வேண்டுகோளை ஏற்று பாகிஸ்தானுக்கு ஆயுத சப்ளை நிறுத்தம்; ரஷ்ய துணை தூதர் பேட்டி