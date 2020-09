மாநில செய்திகள்

12 மாவட்டங்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி சூறாவளி சுற்றுப்பயணம்: திருவண்ணாமலை, விழுப்புரத்திற்கு இன்று செல்கிறார் + "||" + Edappadi Palanisamy Hurricane Tour to 12 Districts: Going to Thiruvannamalai, Villupuram today

12 மாவட்டங்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி சூறாவளி சுற்றுப்பயணம்: திருவண்ணாமலை, விழுப்புரத்திற்கு இன்று செல்கிறார்