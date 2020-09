தேசிய செய்திகள்

முல்லை பெரியாறு அணை வழக்கில் இருந்து விலகுவதாக உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. போப்டே அறிவிப்பு + "||" + Chief Justice of the Supreme Court S.A. bobde recuse himself in the Mullaperiyar dam case

