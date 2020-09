உலக செய்திகள்

2021 ஆம் ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பெயர் பரிந்துரை + "||" + US President Trump nominated for 2021 Nobel Peace Prize for brokering UAE-Israel peace deal

