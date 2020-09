மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் மினி கிளினிக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Mini clinics have been set up all over Tamil Nadu - Chief Minister Palanisamy

தமிழகம் முழுவதும் மினி கிளினிக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி